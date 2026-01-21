Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kastamonu'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İ.C. idaresindeki 34 AS 6723 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 34 PVT 98 plakalı panelvan, Doğu Çevre Yolu Kavşağı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle trafik lambalarının bulunduğu direğin de devrildiği kazada otomobil sürücüsü İ.C. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
