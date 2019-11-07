Kastamonu'da trafik kazası: 6 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Emin A. yönetimindeki 06 BU 7128 plakalı minibüs, Karabey Köyü yakınlarına sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Emin A., Gıyaseddin P., Feray P., Nurten T., Hacer T., ve Şerife T yaralandı. Yaralılar olay yerine 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri kaza hakkında inceleme başlattı.

(İHA)