Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Yıl 9 Ay Hapis

03.02.2026 20:53
Yatağın altında uyuşturucu saklayan H.Ç. tutuklandı, 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda yatağın altına sakladığı uyuşturucu maddeyle yakalanan tutuklu sanık, 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi'nde 21 Ekim 2024 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Toplam 6 şahsın yapılan üst, araç ve ikamet aramasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 adet tabanca, tüfek kartuşları ve 13 bin 800 lira nakit para ele geçirildi. Yatağın altına sakladığı uyuşturucuyla yakalanan H.Ç. isimli şahıs, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Sanık H.Ç. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından dava açıldı. Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık H.Ç., 1 yıldır tutuklu olduğunu ifade ederek, uyuşturucunun kendisine ait olmadığını iddia etti. Uyuşturucunun başka bir kişiye ait olduğunu ve kendisinin uyuşturucu satmadığını savunan H.Ç., "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben uyuşturucu ticareti yapmadım, üzerime suç atılmaktadır. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim, önceki savunmalarımı da tekrar ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, H.Ç.'yi uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 188 bin TL adli para cezasına çarptırdı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

