Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ginolu mevkisinde yaptıkları uygulama sırasında bir otomobil durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 10 gram, araç dışında yapılan aramada da kağıda sarılmış şekilde 1 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen esrar maddeleri muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU

Çatalzeytin, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:51 Kaynak: İHA
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