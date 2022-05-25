Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

25.05.2022 13:34
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle 2 zanlıyı takibe aldı.

Şüphelilerin evindeki aramalarda, 1599 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, kesici ve delici aletler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 715 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Kastamonu'da uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 kişi tutuklandı Kastamonu'da uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Kaynak: AA

Uyuşturucu, Kastamonu, Hisarcık, Tosya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:49 MSB, teröristlere ait mağaradan İsveç yapımı tanksavarların ele geçirildiğini duyurdu
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:12:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement