Kastamonu'daki göletin yüzeyi artan sıcaklıklara rağmen hala buzla kaplı - Son Dakika

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki sulama göletinin yüzeyi, son günlerde artan sıcaklıklara rağmen hala buzla kaplı halde bulunuyor.

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta Bastak köyünde bulunan Yumurtacı Göleti'nin yüzeyi, ocak ayında etkili olan ve sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının ardından buz tutmuştu.

Bölgede son günlerde artan hava sıcaklıklarına rağmen göletin yüzeyindeki buz hala çözülmedi.

Güzel görüntünün oluştuğu gölet, drone ile havadan görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Daday ilçesinin, doğal güzellikleri ve turizmle ön plana çıktığını söyledi.

Yumurtacı ve Taşlık göletleri ile Bezirgan Barajı'nın bulunduğu Daday'ın, göller bölgesi olduğunu dile getiren Keleş, vatandaşların yaz döneminde at safari ve piknik yaptığını anlattı.

Bölgede hava sıcaklıklarının bir haftadır 10 derecenin üzerine olduğuna işaret eden Keleş, "Kış bitmek üzere olmasına rağmen Yumurtacı Göleti tamamen donmuş durumda. Bu, doğa fotoğrafçıları ve doğa yürüyüşçülerinin görmek istediği harika bir manzara oluşturuyor." dedi.

Bastak köyü sakinlerinden Nevzat Sarıveli ise göletin 1989 yılında yapıldığını belirterek, "Köyümüze ekonomik olarak katkı sağlarken her bakımdan güzellik katıyor. Bu sene hava sıcaklıkları sıfırın altında 20 derecelere kadar düştüğü için buz tabakası kalınlaştı. Geçmiş yıllarda bu kadar sert kış olmadığı için buz tabakası olmuyordu." ifadelerini kullandı.