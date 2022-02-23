Kastamonu'daki göletin yüzeyi artan sıcaklıklara rağmen hala buzla kaplı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'daki göletin yüzeyi artan sıcaklıklara rağmen hala buzla kaplı

23.02.2022 09:53
Kastamonu'daki göletin yüzeyi artan sıcaklıklara rağmen hala buzla kaplı

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki sulama göletinin yüzeyi, son günlerde artan sıcaklıklara rağmen hala buzla kaplı halde bulunuyor.

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki sulama göletinin yüzeyi, son günlerde artan sıcaklıklara rağmen hala buzla kaplı halde bulunuyor.

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta Bastak köyünde bulunan Yumurtacı Göleti'nin yüzeyi, ocak ayında etkili olan ve sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının ardından buz tutmuştu.

Bölgede son günlerde artan hava sıcaklıklarına rağmen göletin yüzeyindeki buz hala çözülmedi.

Güzel görüntünün oluştuğu gölet, drone ile havadan görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Daday ilçesinin, doğal güzellikleri ve turizmle ön plana çıktığını söyledi.

Yumurtacı ve Taşlık göletleri ile Bezirgan Barajı'nın bulunduğu Daday'ın, göller bölgesi olduğunu dile getiren Keleş, vatandaşların yaz döneminde at safari ve piknik yaptığını anlattı.

Bölgede hava sıcaklıklarının bir haftadır 10 derecenin üzerine olduğuna işaret eden Keleş, "Kış bitmek üzere olmasına rağmen Yumurtacı Göleti tamamen donmuş durumda. Bu, doğa fotoğrafçıları ve doğa yürüyüşçülerinin görmek istediği harika bir manzara oluşturuyor." dedi.

Bastak köyü sakinlerinden Nevzat Sarıveli ise göletin 1989 yılında yapıldığını belirterek, "Köyümüze ekonomik olarak katkı sağlarken her bakımdan güzellik katıyor. Bu sene hava sıcaklıkları sıfırın altında 20 derecelere kadar düştüğü için buz tabakası kalınlaştı. Geçmiş yıllarda bu kadar sert kış olmadığı için buz tabakası olmuyordu." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kastamonu'da öğrenciler 'Haylaz İbişin Maceraları' tiyatro oyununu izledi Kastamonu'da öğrenciler 'Haylaz İbişin Maceraları' tiyatro oyununu izledi Kastamonu'da Ocak ayında 344 konut satıldı Kastamonu'da Ocak ayında 344 konut satıldı

Kastamonu, Hisarcık, Daday, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'daki göletin yüzeyi artan sıcaklıklara rağmen hala buzla kaplı - Son Dakika


Son Dakika
09:45 Gözler Bilim Kurulu'nda! Bugün açıklanacak! Maske zorunluluğu kalkacak mı?
09:37 Berk Ateş ve Simge Aköz çifti kameralar karşısında: Keyifle yaşıyorum. Şu an güzel, her şey yolunda gidiyor
09:35 Yıllar önce bugünü mü işaret etmişti? Putin'in "Rusya'nın sınırları yoktur" sözlerini içeren videosu tekrar gündemde
09:10 İngiltere'ye gitmeyi hayal ediyorlardı, rehine çetesinin eline düştüler: Attıkları konumla kurtuldular!
09:17 Interpol, Sedat Peker için kırmızı bülten çıkardı!
09:07 Yumruklu kavganın bedeli ağır oldu! Survivor yarışmacısı Yasin, 6 oyundan men edildi
08:57 İddia: Halil Falyalı bir gün önce öldürülecekti! Gözcü tuvalete gidince suikast ertesi güne kaldı!
08:55 14 yaşındaki kızı taciz eden adamın eşi, boşanma davası açtı!
08:47 100 savaş aracı Harkov şehrine ilerliyor! Biden: Eğer savaş istemiyorsan kan dökülmesine gerek yok
08:45 Bankacı kocanın doktor eşine yaptıkları: Zorla parasını aldı, banka hesaplarına girdi, tehdit etti, dövdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 09:59:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'daki göletin yüzeyi artan sıcaklıklara rağmen hala buzla kaplı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement