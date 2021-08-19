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KASTAMONU'DAN DÖNEN İTFAİYE ERİ, ORADAKİ FELAKETİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI - Son Dakika

KASTAMONU'DAN DÖNEN İTFAİYE ERİ, ORADAKİ FELAKETİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

19.08.2021 10:42

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketi sonrası yardım ve kurtarma çalışmalarına destek amacıyla bölgeye giden Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kente geri döndü.

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketi sonrası yardım ve kurtarma çalışmalarına destek amacıyla bölgeye giden Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kente geri döndü. İtfaiye erlerini aileleri, ekip arkadaşları ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan karşıladı. İtfaiye erlerinden Sercan Subay, Kastamonu'da yaşanan felaketini gözyaşları içinde anlattı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri görevlendirme ile bölgeye ekip gönderdi. Bölgedeki kurtarma ve arama çalışmalarına katılan ekip bugün Bolu'ya döndü. İtfaiye ekibi için Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde karşılama töreni düzenlendi. Ekipte görev yapan itfaiye erleri Sercan Subay, Suat Göltekin ve Bahattin Küpeliğlu, Karaçayır Mahallesi'ndeki İtfaiye Müdürlüğü'nde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, mesai arkadaşları ve aileleri tarafından karşılandı. İtfaiye erleri, ailelerine ve mesai arkadaşlarına sarılarak hasret giderdi.

BAŞKAN ÖZCAN ALLAH SİZLERDEN RAZI OLSUN

Karşılama töreninde konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 kahraman itfaiyeciye Bolu halkı adına teşekkür ederek, Çok teşekkür ediyoruz Bolu halkı adına, Türk milleti adına. Çok büyük gayretlerinizin olduğunu biliyorum. 60 civarında arama-kurtarma çalışmasına katılmışsınız. Allah razı olsun sizlerden.ö dedi. Başkan Özcan daha sonra bölgedeki gelişmeler hakkında bilgiler aldı.

'SADECE ANLATILANLARLA YIPRANDIK. BİR DE ORADAKİLERİ DÜŞÜNÜN'

İtfaiye erlerinden Sercan Subay, bölgede yaşadıklarını anlatırken, gözyaşlarına hakim olamadı. Subay, Bozkurt tamamen sele kapılmış. Çok kötü durumda. Yani biz çocuklarımıza sarılabiliyoruz ama belki orada mezarı bile olmayacak çok kişi var.ö diye konuştu. Bölgede yaşadıklarından bahseden Subay, Perşembe gece 23.00 gibi hareket ettik. Giderken yollar çok kötüydü. Sabah bölgeye vardığımızda anlatılmayacak kadar çok kötü bir durumla karşılaştık. İnsanlar şoktaydı. Herkes yardım bekliyordu. Kurtarma- tahliye çalışması yaparken, oradaki insanlar anlatıyor; 'sele kapılarak çığlıklar içinde gittiler' diyor. Yani biz bunları yaşamadan, sadece anlatılanlarla yıprandık. Bir de oradakileri düşünün? Zor, çok zor? Elimizden geleni yaptık, gücümüz yettiğince? Bozkurt zor durumda diye konuştu.

KASTAMONU'DAN DÖNEN İTFAİYE ERİ, ORADAKİ FELAKETİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI
KASTAMONU'DAN DÖNEN İTFAİYE ERİ, ORADAKİ FELAKETİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI
KASTAMONU'DAN DÖNEN İTFAİYE ERİ, ORADAKİ FELAKETİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI
KASTAMONU'DAN DÖNEN İTFAİYE ERİ, ORADAKİ FELAKETİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Kastamonu, İtfaiye, Bozkurt, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KASTAMONU'DAN DÖNEN İTFAİYE ERİ, ORADAKİ FELAKETİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI - Son Dakika


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