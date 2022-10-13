Kastamonu haberi | Kastamonu'da hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenci okullarında anıldı - Son Dakika
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Kastamonu haberi | Kastamonu'da hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenci okullarında anıldı

13.10.2022 15:36
Kastamonu haberi | Kastamonu'da hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenci okullarında anıldı

Edinilen Kastamonu haberine göre Kastamonu'da ortaokul öğrencileri, yüksekten düşerek hayatını kaybeden öğretmenleri Öznur Çörekçioğlu ile trafik kazasında yaşamını yitiren arkadaşları Tuana Yiğit'i andı.

Kastamonu'da ortaokul öğrencileri, yüksekten düşerek hayatını kaybeden öğretmenleri Öznur Çörekçioğlu ile trafik kazasında yaşamını yitiren arkadaşları Tuana Yiğit'i andı.

Haziran ayında karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması nedeniyle hayatını kaybeden Kastamonu Merkez Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Tuana Yiğit ve temmuz ayında apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybeden fen bilgisi öğretmeni Öznur Çörekçioğlu Merkez Ortaokulu'nda program düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen programda, öğretmen ve öğrencilerin dua etmesinin ardından, katılımcılara pilav ve helva ikram edildi.

Okul Müdürü Halit Özden, konuşmasında, iki değerli kişiyi kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Öznur öğretmen ve Tuana'yı unutmayacaklarını dile getiren Özden, "Gönlümüzde hep yaşayacaklardır. Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Birlik ve beraberlik duygusu içinde hareket eden Merkez Ortaokulu ailesi bu duygularla tüm olumsuzlukların üstesinden gelebilecektir." dedi.

Programa, Yiğit ve Çörekçioğlu'nun yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Demirkıran, şube müdürleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.

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Kaynak: AA

Kastamonu Merkez, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu haberi | Kastamonu'da hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenci okullarında anıldı - Son Dakika

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