KASTAMONU - Kadın kooperatifleri "Gücüm Emeğim Platformu"nda bir araya geldi - Son Dakika

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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreteri Serkan Genç, Kastamonu, Sinop ve Çankırı illerinden oluşan TR82 Bölgesi kadınlarının iş gücüne katılma oranında 26 bölge arasında ilk sırada yer aldığını söyledi.

KUZKA tarafından Kastamonu, Sinop ve Çankırı illerinden oluşan TR82 Bölgesi'nde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ve kadın girişimci derneklerini tek çatı altında buluşturma hedefiyle oluşturulan "Gücüm Emeğim Platformu" tanıtım toplantısı yapıldı.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, KUZKA Toplantı Salonu'nda, ajansın kooperatifçilik, girişimcilik ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi aracılığıyla kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını artırmayı hedeflediğini söyledi.

Bölgede girişimci olmak isteyen kadınların oranının Türkiye ortalamasının üzerinde bulunduğuna dikkati çeken Genç, "TR82 Bölgesi, kadınların iş gücüne katılma oranında 26 bölge arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu veriler bölgede kadınların çalışmak istediklerini açık şekilde bizlere göstermektedir." dedi.

Son zamanlarda kadın girişimci dernekleri ve kadın kooperatiflerinin sayısının arttığını anlatan Genç, şöyle devam etti:

"Genellikle yöresel ürünlerin üretilmesi ve el sanatları ile ilgili çalışmalar yürüten dernek ve kooperatiflerde çalışan kadınlar, istihdam olanaklarını yaratma gayreti içindedir. Dernek ve kooperatiflerde kadınların kendi ürettikleri ürünleri satma, gelir elde etme konularında çok hevesli olduklarını, iş teknikleri, pazarlama ve markalaşma gibi alanlarda ise geliştirilmeye ve desteğe ihtiyaç duyduklarını görüyoruz. Bu noktada kadın örgütlerinin sürdürülebilirliklerinin sağlanması ve güçlendirilmesi adına kalkınma ajansı olarak çalışmalar yürütmekteyiz. Oluşturduğumuz kadın örgütlenmeleri çalışma grubu ile kadın kooperatifleri ve girişimci dernekleri ile çalışmalar yapılarak bir eylem planının ortaya çıkarılmasını hedefliyoruz."

Geçen yıl kadın kooperatifleri ve kadın girişimci derneklerinin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına amacıyla 14 farklı eğitim düzenlediklerini belirten Genç, kooperatifleri ve girişimci derneklerinin kendilerini ve ürünlerini tanıtabilmesi amacıyla ulusal fuarlara katılımlarının sağlanacağını ve ülke genelindeki başarılı kadın örgütlerine ziyaretler düzenleneceğini dile getirdi.

Genç, Gücüm Emeğim Platformu ile kadın emeği ile üretilen ürünlerin çeşitlendirilmesi, katma değerli hale getirilmesi, değer fiyatına ve doğru yöntemlerle pazarlanması ve e-ticaret yöntemi ile satışının sağlanarak gelir getirici faaliyetlerin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır da platformun kooperatiflere yol gösterici olacağını vurgulayarak, "Verilecek eğitimlerle kooperatif üyesi hanımlarımıza destek olunması planlanmaktadır. İnanıyoruz ki kadınlarımızın çalışma azmiyle kurumlarımızın da desteğiyle ulusal ve uluslararası platformlarda marka haline gelecek başarı hikayeleri yaratacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gücüm Emeğim Platformu'nun logosunun tanıtımı gerçekleştirildi.

Toplantıda, platformun temsilcisi ve sözcülüğüne Eldivan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ülkü Kavalalı seçildi.