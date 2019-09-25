Son Dakika Haberleri: Kastamonuspor 1966: 1-2
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Kastamonuspor 1966: 1-2

23 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu maçında TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966 deplasmanda TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekibi Silivrispor'u 2-1 mağlup ederek 4'üncü tura yükseldi.

Kastamonuspor 1966: 1-2, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu maçında TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966 deplasmanda TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekibi Silivrispor'u 2-1 mağlup ederek 4'üncü tura yükseldi.

Kastamonuspor 1966, 19'uncu dakikada İlyas Çakmak'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, Emrah Bedir'in 30'uncu dakikada attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1. İlk yarıda başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti. Maçın 53'üncü dakikasında İlyas Çakmak bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ve takımının 2'nci golünü atarak Kastamonuspor 1966'yı 2-1 öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca deplasman ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselen takım oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kastamonuspor, Emrah Bedir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:55 Kaynak: DHA
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