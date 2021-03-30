Katalonya yerel parlamentosundaki ayrılıkçı partiler, hükümet kurmakta anlaşamadı - Son Dakika

Katalonya yerel parlamentosundaki ayrılıkçı partiler, hükümet kurmakta anlaşamadı

30.03.2021 16:41
Katalonya yerel parlamentosundaki ayrılıkçı partiler, hükümet kurmakta anlaşamadı, System.String[]

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde 14 Şubat'ta yapılan yerel parlamento seçimlerinden sonra çoğunluğa sahip olan ayrılıkçı siyasi partiler, hükümet kurmak için ilk girişimlerinde anlaşmaya varamadı.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde 14 Şubat'ta yapılan yerel parlamento seçimlerinden sonra çoğunluğa sahip olan ayrılıkçı siyasi partiler, hükümet kurmak için ilk girişimlerinde anlaşmaya varamadı.

Katalonya'da özerk hükümet başkanı seçilmek için yerel parlamentodan güvenoyu isteyen Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin lideri Pere Aragones, Katalonya İçin Birlik (Junts) partisinin çekimser oyuyla 68 olan yeterli çoğunluğu bulamayarak başkan seçilmedi.

Aragones, 26 Mart'ta yapılan ilk tur oylamada olduğu gibi bugün yapılan ikinci ve son oylamada da 135 sandalyeli yerel parlamentoda 61 "hayır", 42 "evet" ve 32 "çekimser" oy aldı.

Mevcut siyasi takvim gereği, Katalonya parlamentosunda 26 Mayıs'a kadar hükümet kurulmaması halinde temmuzda erken seçime gidilmesi gerekiyor.

Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasına yönelik siyasi girişimlerde benzer görüşlerde olan ayrılıkçı siyasi partilerden sol görüşlü ERC (33 milletvekili), sağ görüşlü Junts (32 milletvekili) ve aşırı sol görüşlü Halk Birliği Adaylığı'nın (CUP- 9 milletvekili) gelecek iki ayda anlaşması ve olası bir erken seçimi engellemeleri öngörülüyor.

Katalonya'da 14 Şubat'taki seçimlerde, ERC gibi 33 milletvekili çıkarsa da oy oranı daha yüksek olan, İspanya'nın birliğini savunan Katalonya Sosyalist Partisi (PSC) ise Katalan yerel parlamentosunda son 10 yıldır görülen ayrılıkçı girişimlerin son bulması ve yeni bir sayfa açılması gerektiğini savunuyor.

ERC, Junts ve CUP seçmenlerine hiçbir şekilde PSC ile hükümet kurmama sözü vermişti.

Seçim sonucunda, ilk defa Katalanların yüzde 51'i ayrılıkçı siyasi partilerden yana oy kullanmıştı.

Katalonya'daki süreç

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı siyasi girişimler 2012'de başlamış ve dönemin Katalonya özerk hükümet başkanı Artur Mas'ın öncülüğünde 9 Kasım 2014'te yasa dışı ilk bağımsızlık yanlısı halk oylaması yapılmıştı.

Ardından 12 Ocak 2016-28 Ekim 2017'de Katalonya özerk hükümet başkanı olarak görev yapan, şu anda Avrupa parlamenteri olan ve İspanya'da hakkında yakalama ve tutuklama emri bulunan Carles Puigdemont'un liderliğinde 1 Ekim 2017'de, Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen yasa dışı bağımsızlık referandumu gerçekleşmişti.

Katalonya özerk yönetim parlamentosu da 27 Ekim 2017'de "açıklanması ertelenen, tek taraflı bağımsızlık deklarasyonunu" kabul etmiş ve aynı gün İspanya Senatosunda alınan ve Anayasa'nın 155. maddesinin uygulandığı kararla Katalonya'nın özerk hakları geçici olarak merkezi hükümete devredilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İspanya mahkemelerinden kaçan Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi ülkeyi terk ederken, Yüksek Mahkemede tutuklu yargılanan eski Katalonya özerk yönetim hükümetinden 9 siyasetçi, devlete karşı ayaklanma, kamu parasını kötüye kullanma ve devletin kurumlarına itaatsizlik suçlarından Ekim 2019'da açıklanan kararla 9 ila 13 yıl hapis cezası almıştı.

Mevcut durumda yarı serbestlik hakkı tanınan söz konusu tutuklu 9 Katalan siyasetçi ve yurt dışındaki ayrılıkçı Katalan siyasetçiler için af talep edilse de merkezi hükümet şimdilik buna destek vermiyor.

İspanya'da 15 aydır iktidarda olan sol koalisyon hükümeti Katalonya sorununa çözüm için Katalan hükümeti ile diyalog masası kurulması kararı alsa da ciddi hiçbir adım atılmadı.

Sevgililer Günü, Parlamento, İspanya, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katalonya yerel parlamentosundaki ayrılıkçı partiler, hükümet kurmakta anlaşamadı - Son Dakika


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