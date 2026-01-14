Katar'da Hava Savunma Koordinasyon Merkezi Açıldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Katar'da bulunan El-Udeyd Hava Üssü'nde "bölgesel ortaklarla" hava savunma koordinasyon merkezi açıldığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde "bölgesel ortaklarla" Yeni Orta Doğu Hava Savunma-Birleşik Savunma Operasyonları Birimi (MEAD-CDOC) açıldığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu adımın, bölgesel savunma işbirliğini güçlendirme açısından önemine dikkati çekildi.

Merkezin bölgesel ortaklar arasında hava ve füze savunma faaliyetlerinde koordinasyonu ve entegrasyonu geliştirmek üzere tasarlandığı kaydedilen açıklamada, MEAD-CDOC'da, ABD ve bölgesel ortaklardan oluşan personelin birlikte görev yapacağı ifade edildi.

Açıklamada, CENTCOM'a bağlı Hava Kuvvetleri (AFCENT) mensuplarının da burada tatbikatların planlanması, yürütülmesi konusunda bölgesel mevkidaşlarıyla çalışacağı, birimin, veri paylaşımı ile tehdit uyarılarının paylaşılmasına yönelik görevleri de üstleneceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, söz konusu gelişmeyi "bölgesel savunma işbirliğini güçlendirme yolunda önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Cooper, "Bu birim, Orta Doğu genelinde bölgesel güçlerin koordinasyonunu ve hava ve füze savunma sorumluluklarının paylaşımını geliştirecek." ifadesini kullandı.