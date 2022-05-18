Katar'da Kovid-19 kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırıldı

Katar'da Bakanlar Kurulu kararıyla Kovid-19 kısıtlamalarının büyük ölçüde kaldırıldığı bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Katar Kriz Yönetimi Yüksek Komitesi'nin Kovid-19 kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması planına ilişkin raporu çerçevesinde Bakanlar Kurulu yeni kararlar aldı.

Söz konusu kararlara göre, halka açık tüm kapalı mekanlara girişlerde tüm kısıtlamalar kaldırıldı, ancak bu mekanlara girişlerde EHTERAZ adlı aplikasyonda "yeşil kod" (Kovid-19 negatif görünüm) hala kontrol edilmeye devam edilecek.

Sağlık tesisleri ve toplu taşıma araçları dışında maske kullanımı zorunlu olmayacak, kamuda doğrudan vatandaşlarla teması olmayan görevlilerin de kapalı alanlarda maske kullanımı şart olmayacak.

Kamu ve özel sektör çalışanlarının tümü işyerlerinden çalışmaya devam edebilecekken, bu kişiler için uygulanan Kovid-19 hızlı test uygulaması da kaldırıldı.

Konferans, sergi ve her türlü toplu etkinliklerde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar uygulanmaya devam edilecek.

Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlar, 21 Mayıs Cumartesi gününden itibaren yeni bir duyuruya kadar uygulanmaya devam edecek.