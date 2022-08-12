Katar'ın doğal kültürel mirası ve jeolojik simgesi: Çöl gülü - Son Dakika
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Katar'ın doğal kültürel mirası ve jeolojik simgesi: Çöl gülü

12.08.2022 14:48
Katar'ın doğal kültürel mirası ve jeolojik simgesi: Çöl gülü

Katar'da rüzgar, tuzlu su ve kumun birleşmesiyle oluşan ülkenin doğal kültürel mirası çöl gülü, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Katar'da rüzgar, tuzlu su ve kumun birleşmesiyle oluşan ülkenin doğal kültürel mirası çöl gülü, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Rüzgar, tuzlu su ve kumun bir araya gelmesiyle oluşan, Katar'ın kültürel mirası ve jeolojik simgesi haline gelen çöl gülü, Katarlılar için önemli bir yere sahip.

İsminin aksine gerçek bir gül bitkisi gibi dikeni ve kokusu olmayan çöl gülü, oluştuğu yerde yeraltı sularının varlığına da işaret ediyor.

Çiçek benzeri forma bürünen oluşum, doğal olarak ufalanan toprakta minerallerin, sığ bir tuz havzası yüzeyinde bir dizi yassı plaka halinde kristalleşmesiyle oluşuyor.

Çöl gülü tasarımlı Ulusal Müze

Katar mirasını ifade eden en önemli simgelerden biri haline gelen "çöl gülü" ülkenin en büyük müzesine de ilham verdi. Müze binasındaki en dikkat çekici unsur, son derece ilginç görünen müzenin mimari tasarımı.

Katar'ın başkenti Doha'da Mart 2019'da açılışı yapılan Katar Ulusal Müzesi, ünlü mimar Jean Nouvel tarafından "çöl gülünden" esinlenerek tasarlandı.

Çöl kültüründen, modern dünyaya kadar binlerce eserin sergilendiği müze, başlı başına bir sanat eseri özelliği taşıyor. Tarih, kültür ve kültürel mirasa ilgi duyanları kendisine çeken müze, ziyaretçilerini binlerce yıllık bir yolculuğa çıkarıyor.

Katar'ın doğal mirasını ifade eden ve Katarlılar için önemli bir yeri olan çöl gülünün, ülkenin en büyük ulusal müzesinin tasarımında temel alınması ise "gurur verici" olarak nitelendiriliyor.

Ziyaretçilerine özgün bir deneyim yaşatmayı hedefleyen ve içerisinde müzik, şiir, arkeolojik obje, sanat eseri ve sanat filmlerine kadar birçok materyali barındıran müze, milyonlarca yıl önce Katar Yarımadası'nın oluşumundan Katar'ın şimdiki zamanına kadar gelişimini anlatıyor.

Katarlı yazar Abdullah bin Lahdan el-Mehnedi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çöl gülünün Katar'da doğal bir miras olduğunu ve Katar çölünü süslediğini ifade etti.

Çöl güllerinin, araçların rastgele geçişi nedeniyle yüzde 90 tahrip olduğunu ve sadece sınırlı bazı bölgelerde nadir bulunduğunu ifade eden Mehnedi, geri kalanların etrafına çitler gerilerek, turistik ve bilimsel geziler yapılarak korunabileceği önerisinde bulundu.

Çöl gülü, turistlerin yoğun ilgisini çekiyor

Katar'da tarihi çarşılarda göze çarpan ve turistlerin rağbet ettiği hediyelerin başında çöl gülü tasarımlı çeşitli hediyelikler geliyor.

Alçıdan el emeği figürler ve minyatürler yapan Fahd el-Kabbani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöl gülü tasarımlı Ulusal Müzenin açılmasının ardından "çöl gülünün", Katar'ı ziyaret eden turistlerin yoğun ilgisini çekmeye başladığını söyledi.

Kabbani, tarihi çarşı ve pazarları ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin, ilk aradığı ve satın almak istediği şeyin çöl gülü formlu hediyelikler olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Katar, su, Güncel, Son Dakika

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