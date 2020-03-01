Katar'da Suriyeli mülteciler için 41 milyon dolar yardım toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar'da Suriyeli mülteciler için 41 milyon dolar yardım toplandı - Son Dakika

Katar'da Suriyeli mülteciler için 41 milyon dolar yardım toplandı

6 saat önce

Katar'da, Suriyeli mülteci ve iç göçmenlere destek için düzenlenen iki günlük kampanyada 150 milyon riyal (yaklaşık 41 milyon dolar) yardım toplandı.

Katar'da Suriyeli mülteciler için 41 milyon dolar yardım toplandı, System.String[]

Katar'da, Suriyeli mülteci ve iç göçmenlere destek için düzenlenen iki günlük kampanyada 150 milyon riyal (yaklaşık 41 milyon dolar) yardım toplandı.

Katar resmi televizyonu ve farklı radyo kanalları tarafından 28-29 Şubat'ta canlı yayın aracılığıyla " Şam'ın Hakkı" ismiyle düzenlenen yardım kampanyasına Katarlılar yoğun ilgi gösterdi.

Suriyeli mülteci ve iç göçmenler için 2 günde 41 milyon dolar bağış toplandı.

Katar Emiri'nden 14 milyon dolar

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de yardım kampanyasına destek vererek 14 milyon dolar bağışta bulundu.

Katar, 23 Şubat'ta da Suriyeli mülteci ve iç göçmenlere destek için 200 milyon riyal (yaklaşık 54 milyon dolar) tutarında yardım kampanyası başlatmıştı.

Kampanyayı başlatan Katar Hayır Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Suriyeli mülteci ve iç göçmenlere destek için yapılacak yardımların barınma, gıda ve yakacak malzemelerini içerdiği belirtilmişti.

Suriye içinde ve Türkiye sınırındaki çadır kentlerde yaşayan Suriyelilere ilk aşamada temel ihtiyaç malzemesi dağıtılacağı ifade edilmişti.

Katar, Şam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:54 Kaynak: AA
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