Son Dakika Haberleri: Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı
Son Dakika Spor Haber

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı

4 saat önce

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın logosu belli oldu.

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı, System.String[]

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın logosu belli oldu.

Resmi logo, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen programda tanıtıldı.

Logo ayrıca FIFA'nın internet sitesinden paylaşılan bir video ile de futbolseverlerin beğenisine sunuldu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, logoda kullanılan 8 sayısının, kupa maçlarının oynanacağı 8 stadyumu ve sonsuzluk işaretini yansıttığı bildirildi.

32 takımın katılacağı 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek.

Katar, Doha, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


12 Dev Adam, ABD'ye 93-92 mağlup oldu!
Fikret Orman, Aboubakar'ın neden transfer edilmediğini açıkladı! Portekiz'de yılın futbolcusu Cristiano Ronaldo Kazandığı ilk parayla eski takım arkadaşlarına krampon aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:31:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]