Katar'dan ekonomik açılım: Yabancı yatırımcılara oturum izni

Yabancı yatırımcılara karşı sıkı politikasıyla bilinen Katar bu politikayı esnetme yoluna gidiyor. Ülkede yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar artık 5 yıllık oturum izni alabilecek. Körfez ülkesi yabancı yatırımcı çekerek ekonomiyi canlandırmayı amaçlıyor. Önceden yabancıların ülkede yatırım yapabilmesi için Katarlı bir firmanın veya bir Katar vatandaşının kefil olması gerekiyordu.



Katar Haber Ajansı'nın haberine göre Katar yabancı yatırımcılara oturum vizesi verilmeye başlanacağını pazartesi günü duyurdu. 5 yıllık oturum fırsatından gayrimenkul geliştiricileri de yararlanabilecek. Ancak Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkede gayrimenkul satın alarak oturum alınıp alınamayacağına net değil.