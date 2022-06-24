Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani, Mısır'da

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır 'ın başkenti Kahire 'de, Uluslararası Kahire Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.

Kaynak: AA

Kahire, Mısır, Katar, Güncel, Son Dakika

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