Son Dakika Haberleri: Katar ile ABD arasında askeri mutabakat zaptı imzalandı

Katar ile ABD arasında askeri mutabakat zaptı imzalandı

1 saat önce

Katar ve ABD, Washington'un El-Udeyd Üssü'ndeki askeri varlığını güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı.

Katar ile ABD arasında askeri mutabakat zaptı imzalandı, System.String[]
Katar ve ABD, Washington'un El-Udeyd Üssü'ndeki askeri varlığını güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "ABD ile sağlam temeller üzerine oturan ilişkilerimiz var. İki ülke stratejik ilişkilerinde nitelikli bir sıçrayış gerçekleştirdi." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:16 

Dışişleri Bakanı, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Ekonomi
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