Katar ile ABD arasında askeri mutabakat zaptı imzalandı
1 saat önce
Katar ve ABD, Washington'un El-Udeyd Üssü'ndeki askeri varlığını güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı.
Katar
ve ABD
, Washington
'un El-Udeyd Üssü'ndeki askeri varlığını güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı. Katar Dışişleri Bakanı
Al Sani, "ABD ile sağlam temeller üzerine oturan ilişkilerimiz var. İki ülke stratejik ilişkilerinde nitelikli bir sıçrayış gerçekleştirdi." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:16
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