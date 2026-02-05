Katar ve Almanya Arasında Resmi Görüşme

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Katar'ın başkenti Doha'da resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve daha ileri seviyelere taşınmasına yönelik adımlar görüşüldü.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin desteklenmesi ve geliştirilmesi imkanları ve ekonomi, yatırım, ticaret, enerji ve askeri iş birliği başta olmak üzere ortaklık alanların yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Toplantıya Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili katıldı.

Katar Emiri ile Merz ayrıca ikili bir görüşme gerçekleştirerek, bölgesel ve küresel düzeydeki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Merz, enerji ve savunma alanlarında iş birliğini görüşmek üzere gerçekleştirdiği Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan'dan, Katar'ın başkenti Doha'ya gelmişti. Merz'in körfez turu kapsamında Katar'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesi bekleniyor.