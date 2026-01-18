Katar ve Kanada Arasında İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
Katar ve Kanada Arasında İşbirliği Görüşmesi

18.01.2026 18:16
Katar Emiri, Kanada Başbakanı ile işbirliği ve yatırım fırsatlarını görüştü.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kanada Başbakanı Mark Carney ile başkent Doha'daki Emirlik Sarayı'nda bir araya geldi.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve bunları geliştirmenin yolları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, özellikle ekonomi, yatırım, savunma, güvenlik, eğitim ve sağlık alanlarındaki işbirliği imkanları üzerinde duruldu. Taraflar bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi ile uluslararası barışın desteklenmesine yönelik konularda görüş alışverişinde bulundu.

Resmi görüşmelerin ardından Katar Emiri Şeyh Temim ile Kanada Başbakanı Carney, ikili bir görüşme gerçekleştirerek karşılıklı ilgi alanına giren çeşitli konuları ele aldı.

Şeyh Temim, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Kanada Başbakanı Mark Carney ile ticaret ve ekonomi düzeyinde işbirliğimizi geliştirmenin yollarını görüştüm. Bu görüşmede, hayati alanlarda stratejik ortaklığımızı güçlendirecek şekilde karşılıklı yatırım fırsatlarını genişletmeye yönelik ortak hedeflerimizi ele aldık, uluslararası ve bölgesel gelişmeleri ve iki ülkenin bu konudaki çabalarını gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

