Katarlı atletler Palandöken'e hayran kaldı - Son Dakika

Katarlı atletler Palandöken'e hayran kaldı

- Katarlı atletler Palandöken'e hayran kaldı Katar Atletizm Milli Takımı, Erzurum'da güç depoluyor Katar Atletizm Milli Takımı 3 bin 200 rakımlı Palandöken'de antrenmanlara başladı.

- Katarlı atletler Palandöken'e hayran kaldı

Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti

Katar Atletizm Milli Takımı, Erzurum'da güç depoluyor

ERZURUM - Katar Atletizm Milli Takımı 3 bin 200 rakımlı Palandöken'de antrenmanlara başladı. Yüksek rakımından dolayı özellikle kamp için Erzurum'u tercih eden sporcular Palandöken'e hayran kaldı.

Katar Atletizm Milli Takımı 15 atletiyle birlikte Erzurum Palandöken'deki VE Otel'de, Katar'ın Doha kentinde düzenlenecek olan Elmas Lig turnuvası (Diamond League) için kamp yapıyorlar. Pandemi sürecinden nedeniyle turnuvanın hangi tarihte başlayacağı belli olmazken, atletler Eylül ayına kadar kamplarını Erzurum'da sürdürmeyi planlıyor.

Hayran kaldılar

Sporcular yüksek rakımda ve ılıman havada antrenmanlarını sürdürürken Palandöken'e de hayran kaldılar. Özellikle konakladıkları VE Otel çevresindeki dağlık ve yeşillik alanda antrenman yapan atletler ılıman havada kamp yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Katar Atletizm Milli Takım Antrenörü Tomas Lewandowski, kamp için Erzurum'u tercih ettiklerinden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, "Daha önce Türk Milli Takımı'nın ve İspanya Milli Takımı'nın Erzurum'da kamp yaptığını biliyorduk. Biz de o yüzden burayı tercih ettik. Sporcularımızın sağlığını düşünerek buranın en doğru yer olduğuna karar verdik. Çünkü buranın hava şartları çok güzeldi. Rakımı çok yüksek ve hava çok serin duruyor. Burada antrenmanımızı tamamladıktan sonra hemen ağırlık çalışmalarımızı yapabiliyoruz. Burada gittiğimiz her alan çok temiz diyebilirim" dedi.

Sporculardan Aboubakar ise "Burası çok iyi ve konforlu bir yer, dağ olarak çok yüksek. Havası çok temiz ve çok güzel bir yer. Erzurum'u ilk kez duydum ama çok beğendim" şeklinde konuştu.

"Bir daha gelmeyi düşünüyoruz"

Elmas Lig'de yarışacak olan atletlerden Abdi Hasan, Palandöken'in havasının sporcu sağlığı için çok iyi olduğunu kaydederek, "Otelin konumu çok güzel diyebilirim. Koşu alanlarımız çok rahat ve bizim için çok iyi olan bir havası var. Doha'daki Elmas Ligi'nde yarışacağım, onun için sıkı çalışıyorum" açıklamalarında bulundu.

Milli Takım Antrenörü Yaser El Sayadi de Türk insanlarının kendileri gibi cana yakın olduğunu vurgulayarak "Eğer tekrardan Türkiye'yi düşünürsek kamp için direkt Erzurum'a geleceğiz. Türk insanları bizim gibi cana yakın insanlar. Buranın havasından çok memnun kaldık. Türk atletleri tanıyorum, çok güçlü ve başarılılar. Doha'daki turnuvada onlarla yarışacağımızı biliyoruz. Türk atletler gerçekten çok başarılılar" dedi.

Palandöken, Erzurum, Katar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Katarlı atletler Palandöken'e hayran kaldı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:30 Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 17:15 En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti 16:43 Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
17:30
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti
17:15
Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti
16:43
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
16:42
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
16:28
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 18:15:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Katarlı atletler Palandöken'e hayran kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]