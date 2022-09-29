Kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası, Florida'ya ulaştı! Milyonlar tahliye ediliyor - Son Dakika
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Kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası, Florida'ya ulaştı! Milyonlar tahliye ediliyor

29.09.2022 00:50

Geçtiğimiz günlerde Küba'da etkili olan ve tüm ülkede elektrik kesintisine yol açan kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletine ulaştı. Kasırga öncesi Florida'da 2,5 milyon kişiye tahliye emri verilmiş ve Florida Valisi, "Güçlü bir fırtına bekliyoruz, çok fazla yağış olacak" sözleriyle uyarıda bulunmuştu.

Ian Kasırgası, Küba'nın ardından ABD'nin Florida eyaletini vurdu. ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan açıklamada Saffir-Simpson ölçeğine göre kategori 4 seviyesine ulaşan Ian Kasırgası saatte 241 kilometre hıza sahip rüzgarlarla birlikte ABD'nin Florida eyaletindeki Cayo Costa Adası yakınlarında karaya indi. Kasırga öncesi bölgede fırtına ve şiddetli yağışlarla etkili olurken, sel ve su baskınları meydana geldi.

Ian Kasırgası kategori 4 seviyesinde Florida'yı vurdu! 2,5 milyon kişi için tahliye emri verildi

2,5 MİLYON KİŞİYE TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

Yaklaşan Ian Kasırgası nedeniyle bu sabah Florida'da yaşayan 2 milyon 500 bin vatandaşın tahliyesi emredildi. Florida Valisi Ron DeSantis, yaptığı açıklamada "Güçlü bir fırtına bekliyoruz, çok fazla yağış olacak" sözleriyle vatandaşları uyararak kasırga ile mücadele için 42 bin asker, 7 bin ulusal muhafız, 179 hava aracı ve çok sayıda su üstü aracın hazır olduğunu bildirdi. Florida eyaletinde kasırga nedeniyle şimdiden 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Ian Kasırgası kategori 4 seviyesinde Florida'yı vurdu! 2,5 milyon kişi için tahliye emri verildi

KATEGORİ 5 SEVİYESİNE YÜKSELEBİLİR

Florida'da karaya inmeden önce Meksika körfezinde ilerlediği sırada güçlenerek kategori 4 seviyesine çıkan Ian Kasırgası'nda rüzgarın hızı saatte 249 kilometreye ulaşırken kasırga kategori 5 seviyesine çok yaklaştı. Saffir-Simpson ölçeğine göre rüzgar hızı saatte 252 kilometre (157 mil) hıza ulaşan kasırgalar kategori 5 olarak kabul ediliyor.

Ian Kasırgası kategori 4 seviyesinde Florida'yı vurdu! 2,5 milyon kişi için tahliye emri verildi

12 SAAT İÇERİSİNDE ATLAS OKYANUSU'NA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Ian Kasırgası'nın kuzeybatı yönünde ilerleyerek önümüzdeki 12 saat içerisinde Florida Yarımadası'nı geçeceği ve Atlas Okyanusu'na ulaşacağı tahmin ediliyor. Dün sabahın erken saatlerinde kategori 3 seviyesinde Küba'yı vuran Ian Kasırgası tüm ülkede elektrik kesintisine yol açarken 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Ian Kasırgası kategori 4 seviyesinde Florida'yı vurdu! 2,5 milyon kişi için tahliye emri verildi

BATAN GÖÇMEN TEKNESİNDEKİ 23 KİŞİ KAYIP

ABD Sınır Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle içerisinde Kübalı göçmenlerin bulunduğu teknenin Florida açıklarında battığı aktarılarak, 23 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Açıklamada, ABD Sahil Güvenlik ekiplerinin kayıp 23 kişi için arama-kurtarma operasyonu başlattığı ifade edildi. ABD Sınır Devriyesinde görevli Ajan Walter Slosar yaptığı açıklamada, teknede bulunan 4 Kübalı göçmenin kötü hava koşulları nedeniyle teknelerinin batmasının ardından kıyıya yüzerek geldiğini belirtti. Kübalı göçmenlerin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

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ABD Başkanı Biden'dan benzin fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklama: Kasırgayı bahane olarak kullanmayın ABD Başkanı Biden'dan benzin fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklama: Kasırgayı bahane olarak kullanmayın Tropikal fırtına kasırgaya dönüştü! Bir ülke karanlığa gömülürken ABD'de milyonlarca kişinin tahliyesine karar verildi Tropikal fırtına kasırgaya dönüştü! Bir ülke karanlığa gömülürken ABD'de milyonlarca kişinin tahliyesine karar verildi
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Florida, Fırtına, Küba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası, Florida'ya ulaştı! Milyonlar tahliye ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası, Florida'ya ulaştı! Milyonlar tahliye ediliyor - Son Dakika
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