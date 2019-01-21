Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|516,120217
|-0,66
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,053019
|-0,16
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,045673
|-0,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021020
|-0,27
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020872
|-0,19
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,049228
|-0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|57,991004
|-0,02
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,025312
|-0,48
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,091976
|-0,40
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,558189
|-0,07
|Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon
|1,145307
|-0,02
|Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F.
|1,190645
|-0,02
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,030580
|-0,66
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016027
|-0,62
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052620
|-0,56
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,932519
|-0,53
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,829537
|-0,13
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,481871
|-1,22
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,899453
|-1,17
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|200,097537
|-1,05
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032233
|-0,69
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028307
|-0,63