Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 516,120217 -0,66
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,053019 -0,16
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045673 -0,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021020 -0,27
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020872 -0,19
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049228 -0,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,991004 -0,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,025312 -0,48
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,091976 -0,40
Taaleri Portföy Değ. Fon 0,558189 -0,07
Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 1,145307 -0,02
Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,190645 -0,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030580 -0,66
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016027 -0,62
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,052620 -0,56
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,932519 -0,53
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,829537 -0,13
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,481871 -1,22
QNB Finans Portföy Altın BYF 19,899453 -1,17
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 200,097537 -1,05
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032233 -0,69
Deniz Port. Altın Fonu 0,028307 -0,63
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:48 Kaynak: AA

Ekonomi
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