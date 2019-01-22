Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,045619
|-0,12
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,052967
|-0,10
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,034954
|-0,08
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,191218
|-0,07
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,389085
|-0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,035148
|-0,58
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020916
|-0,49
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,474806
|-0,19
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021879
|-0,18
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,298348
|-0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088330
|-1,74
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046413
|-1,62
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,512556
|-0,88
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|34,527822
|-0,87
| Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,834709
|-0,83
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,040438
|-0,50
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|2,960385
|-0,38
|Halk Portföy Karma Fon
|60,708382
|-0,34
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,456204
|-0,29
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,021714
|-0,22
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015890
|-0,85
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,030336
|-0,80
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052224
|-0,75
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,925526
|-0,75
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019568
|-0,10
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,306877
|-1,00
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,053841
|-0,86
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028064
|-0,86
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,022238
|-0,86
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,018944
|-0,83