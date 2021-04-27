En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün kaybettirenleri, yüzde 0,45 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,36 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,34 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,042270
|-0,45
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|45,164459
|-0,36
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|47,224126
|-0,34
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,775355
|-0,28
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,970982
|-0,25
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,535328
|-0,24
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,993576
|-0,22
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,062550
|-0,17
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,222356
|-0,17
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,047115
|-0,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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