Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,019929
|0,23
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|141,326620
|0,22
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,623684
|0,22
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,042490
|0,21
|OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu
|1,053901
|0,20
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014166
|1,89
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,512713
|0,28
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,059095
|0,25
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,176607
|0,24
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,462431
|0,24
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,040128
|2,10
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|67,597746
|1,55
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,093846
|0,95
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|36,394668
|0,87
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,035413
|0,87
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,003139
|0,52
| Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,421646
|0,51
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,016932
|0,50
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,180463
|0,49
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,638887
|0,48
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,850670
|1,16
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027575
|0,59
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,039878
|0,40
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,269073
|0,35
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,030807
|0,33
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|İş Portföy Altın Fonu
|0,025157
|0,29
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028465
|0,28
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,022551
|0,28
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,063505
|0,28
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,054588
|0,28
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,047475
|0,19
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|59,451024
|0,19
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,483138
|0,19
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|100,196988
|0,19
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,927670
|0,18