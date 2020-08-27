Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025847
|0,28
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,564198
|0,17
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,225819
|0,10
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,030245
|0,09
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,013874
|0,08
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,033605
|1,96
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,436144
|0,35
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,945332
|0,27
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023195
|0,16
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,705101
|0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,075256
|2,39
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|80,051236
|2,08
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,927826
|1,56
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,078079
|1,48
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039933
|1,46
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,325382
|1,01
|HSBC Portföy Değ. Fon
|111,965312
|0,73
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,305131
|0,47
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,039281
|0,40
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033435
|0,35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,671482
|0,88
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,138649
|0,70
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,980734
|0,54
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,840489
|0,40
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,091003
|0,12
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,434805
|1,27
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,726919
|0,93
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,962946
|0,87
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022650
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,133180
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059065
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,856520
|0,03
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,098147
|0,02
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 15:11 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi