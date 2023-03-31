Katil balina Lolita'nın 52 yıllık esaretten sonra yuvasına dönmesi planlanıyor - Son Dakika
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Katil balina Lolita'nın 52 yıllık esaretten sonra yuvasına dönmesi planlanıyor

31.03.2023 16:27
Katil balina Lolita'nın 52 yıllık esaretten sonra yuvasına dönmesi planlanıyor

ABD'nin Miami kentindeki akvaryumda tutulan, "Tokitae" olarak da bilinen katil balina Lolita'nın, 52 yıllık esaretin ardından yakalandığı Pasifik Okyanusu'na bırakılması planlanıyor.

ABD'nin Miami kentindeki akvaryumda tutulan, "Tokitae" olarak da bilinen katil balina Lolita'nın, 52 yıllık esaretin ardından yakalandığı Pasifik Okyanusu'na bırakılması planlanıyor.

Katil balinanın taşınması sürecine ilişkin anlaşmayı Amerikan futbol takımı Indianapolis Colts'un sahibi Jim Irsay, akvaryumun yeni sahibi Eduardo Albor ve hayvan hakları örgütü Friends of TOKİ'nin (Lolita) kurucusu Pritam Singh duyurdu.

Uçakla Washington ile Kanada arasındaki sulara taşınması planlanan Lolita'ya ilk aşamada büyük bir ağın içinde yüzerken eğitmenler ve veterinerler tarafından balık tutma becerilerinin kazandırılması hedefleniyor.

Anlaşmada, Lolita'nın ait bulunduğu Pasifik'e taşınması için gereken sürenin 18 ila 24 ay olduğu, taşıma maliyetinin ise 20 milyon dolara ulaşabileceği kaydedildi.

Lolita'nın çevresine alışana kadar 24 saat gözetim altında tutulacağı, akvaryum bakıcılarının onu yolculuğa hazırladığı bildirildi.

Irsay, duygularını, "Lolita'nın özgürlük yolculuğunun bir parçası olduğum için heyecanlıyım. Lolita'nın serbest sulara ulaşmak istediğini biliyorum." ifadeleriyle paylaştı.

ABD merkezli hayvan hakları örgütü Orca Network'ün yönetim kurulu başkanı Howard Garrett da gelişmeye ilişkin, "Bu (anlaşma), doğal çevremizi eski haline getirmeye, sömürü ve kalkınma adı altında mahvettiğimiz yeri düzeltmeye yönelik bir adım. O (Lolita) evine döneceği için heyecanlı ve rahatlamış olmalı." yorumunda bulundu.

ABD'nin kuzeybatı kıyılarının eski yerlileri Kızılderili Lummi kabilesinin üyesi ve aynı zamanda Friends of TOKİ'nin yönetim kurulunda yer alan Raynell Morris, katil balinaların günde yaklaşık 160 kilometre yüzdüğünü, bu sebeple Lolita'nın kaslarını da geliştirmesi gerektiğini savundu.

Morris, "O, yakalandığında 4 yaşındaydı yani avlanmayı öğreniyordu. Ailesinin şarkısını biliyor. Hatırlayacak ama zaman alacak." dedi.

"Burası Lolita için çok küçük"

Akvaryumun yeni sahibi Albor, daha önce birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette kızının, "Burası Lolita için çok küçük." dediğini ve ona yardım etmesi için kendisine söz verdirdiğini dile getirdi.

Öte yandan, Lolita'nın annesi olduğuna inanılan "Ocean Sun" adlı katil balinanın da 90 yaşından fazla olduğu ve ailesinin diğer üyeleriyle özgürce yüzmeye devam ettiği düşünülüyor.

Lolita'nın Pasifik Okyanusu'na dönmesini destekleyenler, katil balinanın vahşi doğada uzun yaşam sürebileceği konusunda iyimser.

Kaynak: AA
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