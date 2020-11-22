KATSO Başkanı Alibeyoğlu, "Firmalarımız, ayakta kalabilmek için destek bekliyor" - Son Dakika

KATSO Başkanı Alibeyoğlu, "Firmalarımız, ayakta kalabilmek için destek bekliyor"

22.11.2020 10:20
KATSO Başkanı Alibeyoğlu,

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, İkinci karantina dönemine zorlu şartlar ile giriş yapan işletmelerin, iflas riski ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, İkinci karantina dönemine zorlu şartlar ile giriş yapan işletmelerin, iflas riski ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

Alibeyoğlu, umudunu kış turizmine bağlayan ve bu sektöre büyük umutlarla yatırım yapan firmaların zor durumda olduğunu, firmaların ayakta kalabilmek için destek beklediğini kaydetti.

Türkiye'nin Korona virüs salgında hızla ikinci dalganın etkisi altına girdiğine dikkat çeken Alibeyoğlu, destek çağrısında bulundu.

KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, "Başta Turizm ve Cafer-Restoran sektörleri olmak üzere süreçten olumsuz olarak etkilenen tüm esnaflarımıza gereken destek sağlanmalıdır. Pandeminin etkisinin artmasıyla birlikte yetkililerimiz birtakım tedbirler uygulamaya koymuş, sektörlere maddi destekler sağlamıştır. Ancak, süreç göstermiştir ki alınan tedbirlere rağmen virüs etkisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmış firmalarımız bu süreci ağır yaralar ile geride bırakmıştır. Korona virüs salgını hızla ikinci dalga etkisine girerken yetkililerimiz toplum sağlığı açısından yeni tedbirler uygulamaya koymuş, salgının daha fazla yayılmasını önlemek üzere gerekli önlemleri açıklamıştır. Ancak Pandeminin başından beri ekonomik sorunlar ile mücadele eden işletmelerimiz, yeni tedbirler ile daha da büyük sorunlar ile karşı karşıya kalabilirler. Bu tedbirler ile birlikte birçok esnafımızın iflasın eşiğine gelmesi kaçınılmazdır" dedi.

Kars'ın en önemli sektörlerinden birisinin turizm olduğunu ifade eden Alibeyoğlu, "Kars'ın en önemli sektörlerinden birisi olan turizm sektörü ile bu sektörün yan tedarikçileri, pandemiden olumsuz yönde etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Yaklaşmakta olan kış sezonu öncesinde turizm sektörüne destek verilmeli, firmalarımızın bu süreci en az hasar ile atlatmaları yönünde gerekli tedbirler alınmalıdır. Şayet turizm ve hizmet sektörüne destek sağlanmaz, firmalarımız kendi kaderine terk edilirlerse bu durum telafisi güç ekonomik hasarlara neden olacaktır. Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın pandemi sürecini en az hasar ile atlatabilmeleri için yetkililerimizden destek talep etmekteyiz" diye konuştu.

Başkan Alibeyoğlu, yaşanan ikinci dalga etkisini en aza indirmek maksadı ile KATSO olarak talep ettikleri destekleri şöyle sıraladı:

"Elektrik ve doğalgaz ödemeleri ertelenmelidir"

Yaklaşmakta olan kış sezonu nedeniyle işletmelerimizin enerji giderleri artacak, geliri çok kısıtlı olan işletmelerimiz doğalgaz ve elektrik giderleri ile daha da zor günler geçirecektir. Bu nedenle Elektrik ve doğalgaz ödemeleri koşulsuz ve faizsiz olarak ertelenmelidir.

"İşletmelere kira desteği sağlanmalıdır"

Pandemi sürecinde işletmelerimi en çok zorlayan gider kalemlerinin başında kira giderleri gelmektedir. Bu nedenle firmalarımıza mutlak suretle kira desteği sağlanmalıdır.

Pandemi sürecinin etkisinin arttığı dönemlerde Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması ile firmalarımız rahat bir nefes almıştır. Ancak, Kısa çalışma ödeneğinden birçok firmamız faydalanamamış, Kısa Çalışma Ödeneğinin ağır kriterleri sebebi ile firmamız başvuru dahi yapamamıştı. Bu nedenle Kısa Çalışma Ödeneğine başvuruda aranan kriterler kaldırılmalı, daha fazla çalışanın başvuru yapabileceği şekilde uygulama hayata geçirilmelidir.

KGF desteği ile firmalarımıza dağıtılan kredi ödemeleri başlamış ve geliri çok kısıtlı olan firmalarımız bu ödemeleri yerine getirmekte güçlükler yaşamıştır. KGF Destekli kredi ödemeleri 6 aydan az olmayacak şekilde piyasaların normalleşebileceği ileri bir tarihe kadar ertelenmelidir. Bu tür bir uygulamada firmalarımızın üzerinden büyük bir yük alınmış olacaktır.

Pandemi döneminin etkisini azaltmak ve işletmelerimize destek olmak maksadı ile dağıtılan can suyu, KOBİ destek, Nefes vs. kredi ödemeleri, yaşanan ikinci dalga etkisi sebebiyle ileri bir tarihe faizsiz olarak ertelenmelidir.

Pandemi sürecinde işletmelerimiz gelir elde edememiş, bunun yanında elektrik, doğalgaz, personel, kira vb. giderleri aynı şekilde devam etmiştir. Dolayısıyla işletmelerimizin altı aylık giderleri hesaplanmalı ve bu gideri karşılayacak tutar kadar kendilerine uygun kredi imkanı sunulmalıdır.

İçinde bulunduğumuz bu süreçte Kamu alacaklar işletmelerimizi önemli ölçüde zorlamaktadır. Bu nedenle Kamu alacaklarının (Vergi,SGK vs.) ileri bir tarihe ertelenmesi firmalarımıza büyük katkı sağlayacaktır.

Kamu tarafından kiraya verilen taşınmazların kira bedellerinde indirime gidilmelidir. İçinde bulunduğumuz süreç işletmelerimizi zorlamakta ve kiralarını ödeyemez hale getirmektedir. Dolayısıyla kamu taşınmazlarında indirime gidilmesi faydalanıcı firmalarımıza bu süreçte destek olacaktır.

Alibeyoğlu, "Yukarıda sıralamış olduğumuz taleplerin yerine getirilmesi ikinci dalga etkisinin hızlı bir şekilde hissedildiği bu süreçte alınan tedbirler ile iş yerleri kapalı olan işletmelerimize nefes olacak ve salgın süreci ekonomik anlamda en az etki ile atlatılabilecektir" şeklinde konuştu. - KARS

KATSO Başkanı Alibeyoğlu, Firmalarımız, ayakta kalabilmek için destek bekliyor

Ticaret, Turizm, İflas, Kars, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KATSO Başkanı Alibeyoğlu, 'Firmalarımız, ayakta kalabilmek için destek bekliyor' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Seçim yenilgisini kabul edemeyen Trump'a bir kötü haber de Twitter'dan! 20 Ocak'ta hesabını Joe Biden'a devredecek Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap
Son Dakika! Korona tedbirleri kapsamında dün 20.00'de ülke genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00 itibarıyla sona erdi Son Dakika! Korona tedbirleri kapsamında dün 20.00'de ülke genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00 itibarıyla sona erdi         
09:57
Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı         
08:02
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil         
23:50
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
"Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı         
22:04
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi         
21:47
Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı         
20:46
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu         
16:43
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf         
14:50
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 10:35:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KATSO Başkanı Alibeyoğlu, "Firmalarımız, ayakta kalabilmek için destek bekliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei