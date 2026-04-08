Katy Perry’den Justin Trudeau ile dikkat çeken paylaşım

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Katy Perry, Justin Trudeau ile birlikte yer aldığı yeni bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının fotoğrafa eklediği “Karmanın bu kadar ödüllendirici olabileceğini hiç bilmiyordum.” notu kısa sürede viral oldu.

İkilinin birlikte verdiği poz kısa sürede binlerce yorum alırken, hayranları da Perry’nin paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. Özellikle yazdığı mesaj, takipçileri tarafından “romantik” ve “dikkat çekici” olarak yorumlandı.

Katy Perry, 2008’de çıkardığı I Kissed a Girl şarkısıyla dünya çapında ün kazanan Amerikalı bir pop yıldızıdır. Renkli sahne şovları ve hit şarkılarıyla uzun yıllardır müzik sektörünün en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Roar ve Firework gibi şarkılarla listelerde zirveye çıkan Perry, aynı zamanda televizyon programlarında jüri üyeliği de yaptı. Özel hayatı ve ilişkileriyle de sık sık magazin gündeminde yer alıyor.