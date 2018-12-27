Son Dakika Haberleri: Kavak Sydv Mütevelli Heyeti Toplantısı Yapıldı

Kavak Sydv Mütevelli Heyeti Toplantısı Yapıldı

42 dakika önce

Kavak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti toplantısı yapıldı.

Kavak Sydv Mütevelli Heyeti Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Kavak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti toplantısı yapıldı.

Kaymakam Recep Koşal başkanlığında tüm üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, heyete sunulan yardım talebine ilişkin 19 dosya görüşülerek karara bağlandı.

Koşal, toplantının 2018 yılının son toplantısı olduğunu belirterek, "Mevzuat kapsamında uyum içerisinde çalıştık. Kurulumuzda seçimle görevlendirilen muhtarlar Ayhan Kara ile Ünal Altunay görev yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Gelecek yıl için Yaşar Doğu Mahallesi Muhtarı Ayhan Kara'nın yeniden heyet üyeliğine seçildiğini hatırlatan Koşal, "Diğer üyemiz Ünal Altunay bizden ayrılıyor. Teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında sağlık ve başarı dilerim. Yerine Kayaköy Mahallesi Muhtarı Sait Çakırsoy görev alacak." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:41 Kaynak: AA

Ayhan Kara, Kavak, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Suriyeli Genç Kız İsyan Etti: Yardım Edin Sunduğu Ana Haber Programına Ceza Kesilen Fatih Portakal: İzlenirliğimi Artırıyor

Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'den Boşalan Bölgelere Suriye Güçleri Girmeli, Türkiye Suriye'den Çekilmeli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 15:23:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavak Sydv Mütevelli Heyeti Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]