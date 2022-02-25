Kavak'ta kan bağışı kampanyasında 37 ünite bağış alındı - Son Dakika
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Kavak'ta kan bağışı kampanyasında 37 ünite bağış alındı

25.02.2022 13:29
Kavak'ta kan bağışı kampanyasında 37 ünite bağış alındı

Kavak'ta Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kavak'ta Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay ekip başkanı Musa Yılmaz, Soğuksu Mahallesi Öner Caddesi'nde konuşlandırılan kan toplama aracına bağışta bulunmak üzere 49 kişinin müracaat ettiğini söyledi.

Durumu uygun olan 37 kişiden kan bağışı alabildiklerini aktaran Yılmaz, "Bir ünite kan dahi çok önemli. Bir ünite kan, 3 can demek." dedi.

Kan bağışında bulunan vatandaşlara Kızılay sodası ve tatlı ikramında bulunuldu.

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65 yaşındaki Üzüm, 47 senedir kan bağışlıyor 65 yaşındaki Üzüm, 47 senedir kan bağışlıyor

Kan Bağışı, Karadeniz, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kavak'ta kan bağışı kampanyasında 37 ünite bağış alındı - Son Dakika


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