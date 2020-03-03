Kavak'ta şehitlerin isimleri fidanlarda yaşatılacak - Son Dakika
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Kavak'ta şehitlerin isimleri fidanlarda yaşatılacak

6 saat önce

Kavak ilçesinde, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 34 askerin anısına fidan dikildi.

Kavak'ta şehitlerin isimleri fidanlarda yaşatılacak, System.String[]

Kavak ilçesinde, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 34 askerin anısına fidan dikildi.

Yaşar Doğu İlkokulu öğrencileri tarafından, İdlib'de şehit olan 34 asker anısına okul bahçesine çeşitli türde 34 fidan toprakla buluşturuldu.

Okul Müdürü Hacı Aydın, fidanların temin edilmesine katkıları dolayısıyla Kaymakam İbrahim Engin Şenay'a teşekkür etti.

Öğrencilerinden İdlib'de şehit olan askerler için ağaçlandırma önerisi geldiğini anlatan Aydın, "Kaymakam İbrahim Engin Şenay ile görüşerek bahçemize her şehit askerimiz adına meyve fidanı dikmeye karar verdik. Fidanlar meyveye dönüştüğünde meyvesini yiyen öğrencilerimiz, şehitlerimizi hatırlayacaklar. Fidanların her birine şehit askerlerin ismi madeni levhaya yazılarak takılacak." dedi.

Aydın, öğrencileri sıcaktan korumak adına okul bahçesinin ayrı bir bölümüne 7 yaşında 50 Leylandi cinsi fidan da diktiklerini kaydetti.

Fidan dikim törenine Kaymakam Şenay, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.

Aydın, İdlib, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:40 Kaynak: AA
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