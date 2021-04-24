Kavak'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Son Dakika

Kavak ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.

Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun'un Kavak ilçesinde tedbirler kapsamımda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.

Trafik yoğunluğunun bulunduğu Samsun- Ankara kara yolunun Kavak ilçesi kesimi ile Kavak- Asarcık kara yolu ve mahalle grup yolları da tenhalaştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Belediye Zabıta ekipleri, sorumluluk alanlarında devriye gezerek görevliler haricinde dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaymakam Ömer Saygılı da denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.