Kavak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
Kavak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

15.01.2026 12:32
Samsun Kavak'ta yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 3 kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşılması üzerine şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada 57 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA

