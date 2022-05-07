Kavak'ta "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" denetimi yapıldı - Son Dakika
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Kavak'ta "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" denetimi yapıldı

07.05.2022 15:04
Kavak'ta "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" denetimi yapıldı

Kavak ilçesinde, "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kavak ilçesinde, "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

Yaşar Doğu Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamaya Kaymakam Ömer Saygılı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli, İlçe Müftüsü Yakup Belen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ile jandarma ve emniyet trafik ekipleri katıldı.

Uygulamada sürücülere ve yayalara emniyet kemerinin önemi anlatıldı, trafik konusunda bilgilendirmede bulunuldu, yaya geçidi kullanımıyla ilgili broşür ile çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Saygılı, yaya güvenliğini ön plana çıkartan etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, "Trafik kazaları nedeniyle meydana gelen can kayıplarını ve yaralanmaları en aza indirmek için elimizden tüm imkanları kullanacağız. İlçemizin çeşitli kesimlerinde trafik uygulaması yapacağız. Ayrıca okullarımızda emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından öğrencilerimize yönelik eğitimler düzenleyeceğiz." dedi.

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Trafik Haftası, Menderes, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kavak'ta 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' denetimi yapıldı - Son Dakika


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