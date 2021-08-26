Kavga ettiği ev arkadaşını pompalı tüfekle öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi - Son Dakika

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Dün saat 19.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ömer Erbay (29) ile Okan Oruç'un oturduğu daireden silah sesi duyan komşuları 112'ye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ ARKADAŞ BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Adrese giden ekipler, kapı açılmayınca itfaiye çağırdı. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla eve giren ekipler, Ömer Erbay ile Okan Oruç'u başlarından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde iki arkadaşın da öldüğü belirlendi.

ÖNCE ARKADAŞINA KIYDI, SONRA KENDİNİ VURDU

Yapılan incelemede, Oruç'un kavga ettiği Erbay'ı başından pompalı tüfekle vurup öldürdüğü, ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekerek yaşamına son verdiği tespit edildi.

YAKINLARINA MESAJ ATMIŞ: CİNAYET İŞLEDİM, İNTİHAR EDECEĞİM

Oruç ve Erbay'ın cenazeleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emlakçılık yapan Oruç'un arkadaşını öldürdükten sonra yakınlarına bir cinayet işlediğini ve intihar edeceği şeklinde mesajlar attığı belirtildi.