Kavga ihbarına giden jandarma uyuşturucu operasyonu düzenledi - Son Dakika

Bilecik'te kavga ihbarı yapılan bölgeye giden jandarma ekipleri, uyuşturucu yüzünden çıktığı tahmin edilen olayla ilgili 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik- Sakarya D-650 karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde kavga olduğu ihbarı üzerine Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, kavganın uyuşturucu madde sebebi ile çıktığını belirledi. Bilecik İl Jandarma Kom şube ekiplerinin de desteği ile yapılan operasyon sonuncunda, şahısların üzerinde, araçlarında ve çevrede köpekli arama sonuncunda, arazi içerisinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette bir miktar metamfetamin sentetik uyuşturucu madde ve bu madde içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Olayla İlgisi olduğu düşünülen T.E., M.O., E.A., G.Ç., İ.A., Y.S., H.U. ve B.G. isimli şahıslar gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına getirildiler. Jandarma ekipleri olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. - BİLECİK