Kavga ihbarına giden jandarma uyuşturucu operasyonu düzenledi - Son Dakika
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Kavga ihbarına giden jandarma uyuşturucu operasyonu düzenledi

09.04.2022 18:47
Kavga ihbarına giden jandarma uyuşturucu operasyonu düzenledi

Bilecik'te kavga ihbarı yapılan bölgeye giden jandarma ekipleri, uyuşturucu yüzünden çıktığı tahmin edilen olayla ilgili 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bilecik'te kavga ihbarı yapılan bölgeye giden jandarma ekipleri, uyuşturucu yüzünden çıktığı tahmin edilen olayla ilgili 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik- Sakarya D-650 karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde kavga olduğu ihbarı üzerine Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, kavganın uyuşturucu madde sebebi ile çıktığını belirledi. Bilecik İl Jandarma Kom şube ekiplerinin de desteği ile yapılan operasyon sonuncunda, şahısların üzerinde, araçlarında ve çevrede köpekli arama sonuncunda, arazi içerisinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette bir miktar metamfetamin sentetik uyuşturucu madde ve bu madde içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Olayla İlgisi olduğu düşünülen T.E., M.O., E.A., G.Ç., İ.A., Y.S., H.U. ve B.G. isimli şahıslar gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına getirildiler. Jandarma ekipleri olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. - BİLECİK

Kavga ihbarına giden jandarma uyuşturucu operasyonu düzenledi
Kavga ihbarına giden jandarma uyuşturucu operasyonu düzenledi

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Uyuşturucu, Jandarma, Bilecik, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavga ihbarına giden jandarma uyuşturucu operasyonu düzenledi - Son Dakika


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