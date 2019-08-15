Son Dakika Haberleri: Kavga sırasında rastgele ateş açtı, kurşunun isabet ettiği babası öldü
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Kavga sırasında rastgele ateş açtı, kurşunun isabet ettiği babası öldü

30 dakika önce

KIRŞEHİR'in Çiçekdağı ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, A.K.'nin (16) ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği babası Neşet K. (51) öldü, 3 kişi yaralandı.

Kavga sırasında rastgele ateş açtı, kurşunun isabet ettiği babası öldü, System.String[]
KIRŞEHİR'in Çiçekdağı ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, A.K.'nin (16) ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği babası Neşet K. (51) öldü, 3 kişi yaralandı.
Olay, dün gece ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Cüneyt D. (25) ve Gökhan D. (18), aralarında husumet bulunan Neşet K.'nin evine giderek tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Neşet K.'nin oğlu A.K., evdeki tabanca ile çevreye rastgele ateş açtı. A.K.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği babası Neşet K., ağabeyi Hakan K. (26) ile Cüneyt D. ve Gökhan D. yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Neşet K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili A. K., gözaltına alınırken yaralılarının tedavisinin sürdüğü bildirildi.


Çiçekdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:53 Kaynak: DHA
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