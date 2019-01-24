Son Dakika Haberleri: Kavgada Başına Sopa Vurulan Kişi Hastanelik Oldu

Kavgada Başına Sopa Vurulan Kişi Hastanelik Oldu

49 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada başına sopayla vurulan bir kişi hastanelik oldu.

Kavgada Başına Sopa Vurulan Kişi Hastanelik Oldu, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada başına sopayla vurulan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, ilçeye bağlı Değirmenözü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvan sahibi komşular olan Ü.Y. ile M.A. arasında süt satışından kaynaklanan alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. komşusu Ü.Y.'yi (53) başına sopayla vurarak yaraladı. Başına aldığı sopa darbesiyle yere yığılan Ü.Y. durumu yakınlarına bildirdi. Yakınlarının haber vermesi üzerine Ü.Y. olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:24 Kaynak: İHA

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