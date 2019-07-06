Son Dakika Haberleri: Kavgayı ayırmak isterken canından olmuş
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Kavgayı ayırmak isterken canından olmuş

1 saat önce

Giresun'un Eynesil ilçesinde 5 gün önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden emekli öğretmen Mustafa Arı'nın kavga eden tarafları ayırmaya çalışırken kazaen vurulduğu ortaya çıktı.

Kavgayı ayırmak isterken canından olmuş, System.String[]
Giresun'un Eynesil ilçesinde 5 gün önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden emekli öğretmen Mustafa Arı'nın kavga eden tarafları ayırmaya çalışırken kazaen vurulduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 1 Temmuz günü Eynesil ilçesine bağlı Ören Beldesinde yaşayan emekli öğretmen Mustafa Arı (68) çıkan arazi kavgasında silahla vurularak hayatını kaybetti. Arı'nın arkadaşı olan iki kardeş arasında çıkan arazi kavgasını ayırmaya çalışırken silahtan çıkan kurşunun kendisine isabet etmesi sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayı günü Arı'nın ölümüne sebep olan Ramazan B. jandarma ekiplerine olayın ardından teslim olmuş, ardından tutuklanarak cezaevine konulmuştu. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:05 Kaynak: İHA
Giresun, Eynesil, 3. Sayfa
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