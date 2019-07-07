Son Dakika Haberleri: Kavşağa hızlı girmenin faturası ağır oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kavşağa hızlı girmenin faturası ağır oldu

7 dakika önce

Şanlıurfa'da kavşağa hızlı giren otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı.

Kavşağa hızlı girmenin faturası ağır oldu, System.String[]
Şanlıurfa'da kavşağa hızlı giren otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kaza anında dar kaldırımda yürüyen 2 kişinin yaşadığı korku ise hareketlerine yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Hızmalı Mahallesi 11 Nisan Fuar Caddesi üzerinde yaşandı. Haleplibahçe Caddesi'nden 11 Nisan Fuar Caddesi'ne kontrolsüz bir şekilde dönüş yapan otomobil sürücüsü, önündeki aracı sollamaya çalışırken karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anında dar kaldırımda yürüyen iki kişinin yaşadığı korku hareketlerine yansıdı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:58 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şanlıurfa'dan acı haber! Denetlemeler sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu Kazaya yardım etmek isterken babasının cansız bedeniyle karşılaştı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza! Trafik kilitlendi Düğünden kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 10:06:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavşağa hızlı girmenin faturası ağır oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]