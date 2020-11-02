Kaya düşmesi tehdidi altındaki köye çelik ağlı önlem - Son Dakika

Kaya düşmesi tehdidi altındaki köye çelik ağlı önlem

02.11.2020 11:01

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, kaya düşmesi tehlikesi altındaki köyün sorunu, çelik ağlarla çözüldü.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, kaya düşmesi tehlikesi altındaki köyün sorunu, çelik ağlarla çözüldü.

İlçeye bağlı 205 haneli Demirkent köyünde, yamaçtan kopan kaya parçalarının can ve mal güvenliğini tehdit etmesi üzerine Artvin Valiliği koordinesinde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 ay süren çalışma sonucu, köyün hemen üstünde bulunan kayalarla kaplı 30 dönümlük alan, profesyonel ekiplerce çelik ağ ve halatlarla örüldü.

AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, AA muhabirine, Artvin'in coğrafi konumu itibarıyla eğimi yüksek kayalık alanlardan oluştuğunu söyledi.

Kentte 50'ye yakın yerde toplu yaşam alanlarını tehdit eden kayalık bölge olduğunu ifade eden Avcı, bu 50 yerden 10'unun çelik ağ ve bariyerlerle koruma altına alındığını belirtti.

Avcı, Demirkent köyünde yaklaşık 4 milyon liraya yaptırılan çelik ağ ve bariyerlerle kayaları örtüleme çalışması sonucunda 67 konut, iş yeri ve okulun kaya düşmesi tehlikesine karşı koruma altına alındığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Projeyle evleri başka bir yere nakledip burayı afete maruz bölge ilan etmekten kurtardık. Bu projeyi 4 ay gibi kısa sürede tamamladık. 30 bin metrekarelik alanın 20 bin metrekaresinde çelik ağla örtüleme yaptık. Geri kalan alanda da çelik bariyer sistemi kullanıp kayaların düşmesini önlemek için yaptığımız projeyi hayata geçirdik. İnşallah bundan sonra vatandaşlarımız daha rahat uyuyacak ve kaya düşmesine maruz kalmayacaklar."

Çelik bariyer ve örtüleme yapımının oldukça zor ve pahalı bir iş olduğuna dikkati çeken Avcı, "Bizim için vatandaşımızın can ve mal güvenliği önemli. Zor da pahalı da olsa vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gerekeni yapıyoruz." dedi.

"Yağmur yağsa bile artık korkmuyoruz"

Köy muhtarı Ali Erdal Yıldırım da köylerinin hemen üstünde büyük bir kayalık olduğunu, bu alandan her yağmur yağdığında ve sonrasında yerleşim alanlarına kaya düştüğünü söyledi.

Bunun üzerine AFAD'a müracaat ettiklerini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sağ olsun Artvin Valimiz Yılmaz Doruk, hemen projeye aldırdı ve kayalar tel örgüyle çevrelendi. Çok da güzel oldu. Yağmur yağarken evlerimize girmeye korkuyorduk. Park halindeki araçlarımızın üzerine taş düşüyordu. Kayalık bölgede yapılan çelik ağlı projesi sayesinde rahat ettik. Yağmur yağsa bile artık korkmuyoruz. Evlerimizde rahatlıkla uyuyoruz. Devletimize ve hükümetimize bu konuda teşekkür ediyoruz."

Köy sakinlerinden Güler Cezayirli, yaklaşık 5 yıl önce yamaçtan kopan kaya kütlelerinin düşmesi sonucu iş yerinde hasar oluştuğunu söyledi.

Yıllarca evlerinde ve iş yerlerinde korku içinde oturduklarını dile getiren Cezayirli, "Hangi saatte kaya gelecek diye korkarak yıllarca burada yaşadık. Devletimizden Allah razı olsun, yamaçta yapılan projeyle evlerimizde ve iş yerlerimizde artık gönül rahatlığı ile oturacağız." ifadesini kullandı.

Salih Desturi de kayaların tel örgüyle çevrelenmesiyle rahata ve huzura kavuştuklarını vurguladı.

Kaya düşmesi tehdidi altındaki köye çelik ağlı önlem
Kaya düşmesi tehdidi altındaki köye çelik ağlı önlem
Kaya düşmesi tehdidi altındaki köye çelik ağlı önlem
Kaya düşmesi tehdidi altındaki köye çelik ağlı önlem

Demirkent, Yusufeli, Artvin, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaya düşmesi tehdidi altındaki köye çelik ağlı önlem - Son Dakika


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