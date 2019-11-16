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Kayadibi Mahallesini tehdit eden kayalar etkisiz hale getiriliyor
6 saat önce
Hanönü ilçesine bağlı Çaybaşı köyü Kayadibi Mahallesi'nde dağlık alanda bulunan kaya parçaları, AFAD tarafından etkisiz hale getiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:18 Kaynak: AA
Hanönü ilçesine bağlı Çaybaşı köyü Kayadibi Mahallesi'nde dağlık alanda bulunan kaya parçaları, AFAD tarafından etkisiz hale getiriliyor.
Çaybaşı köyü muhtarı Mustafa Özkan, dağlık alandaki kaya parçalarının evlere yuvarlanma endişesinin kendilerini tedirgin ettiğini söyledi.
Geçen yıl nisan ayında yağışların ardından büyük bir kaya parçasının evlere doğru düştüğünü belirten Özkan, "İlgili yerlere başvurarak durumu anlattık. AFAD görevlilerince mahallesinin üst taraflarına hendek kazılıyor. Dağcılık yöntemiyle riskli bulunan kayalar güvenli şekilde parçalara ayrılarak aşağıya indirilme işine başlandı." dedi.
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