Kayak Hocalığına 40 Yıl: Veysel Değirmenci

AVRUPA'nın önde gelen kayak merkezlerinden Alpler'de 11 yaşında aldığı eğitimin ardından ailesiyle birlikte Avusturya'dan Kayseri'ye taşınan Veysel Değirmenci (68), Erciyes Kayak Merkezi'nde 40 yıldır kayak hocalığı yapıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak eğitmenliği yapan Veysel Değirmenci, Avusturya'da yaşadığı dönemde 11 yaşında Avrupa'nın önde gelen kayak merkezlerinden olan Alpler'de eğitim aldı. Ardından da ailesi ile birlikte Kayseri'ye taşınan Değirmenci kayak tutkusuna burada da devem etti. 40 yıldır kayak eğitmenliği yapan ve Erciyes'te, 'efsane hoca' ismi ile yerli ve yabancı kayakseverler tarafından bilinen Değirmenci, yıllardır Kayseri'de birçok ünlü isme kayak eğitimi verdiğini söyledi.

'ÇOK SAĞLIKLI BİR SPOR'

Kayak sporunun çok kolay öğrenilebileceğini belirten Veysel Değirmenci, "Eğitimimi Alp Dağları'nda aldım. Kayak merkezlerinde 'mavi' ve 'kırmızı' pistler var. Bunların hepsinin eğitimini alarak, eğitim vermeye başladım. Kayak eğitimi vermekten çok zevk alıyorum. Siyasetçilere, iş insanlarına, sporculara ve bürokratlara kayak eğitimi veriyorum. Dağ havası bana çok iyi geliyor. Ben hiçbir zaman eczane ve doktor kapısı görmedim. Çok sağlıklı bir spor. Herkesi buraya bekliyoruz. 3 yaşından 80 yaşına kadar herkes kayak yapmayı öğrenebilir. Gayet kolay öğrenebilir. Bu spor çok sağlıklıdır" dedi.

'ENERJİK OLMAM ŞAŞIRTIYOR'

Yıllar önce ders verdiği insanlarla yeniden kayak merkezinde karşılaştıklarında aldığı tepkilere de değinen Değirmenci, "Kayak eğitmenliği bana çok şey katıyor. Çok zevk alıyorum. Erciyes'in en yaşlı eğitmeni benim diyebilirim. Derslerime devam ettikçe, kayak öğrettikçe çok mutlu oluyorum. Erciyes'te kayak turizminin artmasına katkı sağlıyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Eğitim çok önemli. Eğitim almadan kayak yapmak tehlikeli olabilir. Daha önce eğitim verdiğim kişiler yıllar sonra beni hala burada eğitmen olarak gördüklerinde şaşırıyorlar. Beraber yemek istiyorlar. Her yaştan insana kayak yapmayı öğrettim. Enerjik olmam onları çok şaşırtıyor" diye konuştu. Değirmenci, hocalığı döneminde birçok ünlü isme de kayak eğitimi verdiğini söyledi.