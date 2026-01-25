Kayak Merkezinde Kaza: Genç Ayağını Kırdı

Konya'nın Derbent ilçesinde bulunan Aladağ Kayak Merkezi'nde kayarken düşerek ayağını kırın genç, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Aladağ Kayak Merkezi'nde kayağa giden Z.E.T. (21) dengesini kaybederek düştü. Gencin düşmenin etkisiyle ayağı kırıldı. İhbar üzerine olay yerine kara ulaşımının zor olması nedeniyle hava ambulansı sevk edildi. Ayağı kırılan Z.E.T., yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA