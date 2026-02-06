Kayakla Atlama Doping Tartışmaları

Kayakla atlamada bazı sporcuların, haksız rekabete yol açan bir asit maddesini vücutlarına enjekte ettirdiği iddiası spor kamuoyunda doping tartışmalarına neden oldu.

The Telegraph gazetesinin haberine göre kayakla atlama sporcuları, vücuda enjekte edilen hyaluronik asit sayesinde tulumlarını daha da genişleterek daha fazla kaldırma kuvveti (aerodinamik avantaj) sağlıyor. Bu durum, kasık bölgesindeki vücudun yüzey alanını genişleterek daha uzaklara süzülmesini sağlıyor.

Kasık bölgesindeki boşluk büyüdükçe uçuşu olumlu etkileyen ekstra bir yüzey alanı oluşuyor. Bununla birlikte sporcular, düşüş hızlarını yavaşlatıp ileri yönlü hızlarını koruyarak fazladan mesafe kazanabiliyor.

Vücudun doğal olarak ürettiği yapışkan ve kaygan bir asit çeşidi olan hyaluronik asit (HA), uzun bir molekül zincirine sahip olup eklemlerde ve dokularda tampon ve yağlayıcı görevi görüyor.

WADA iddiaları değerlendirecek

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), 2026 Kış Olimpiyatları'nda yarışacak bazı kayakla atlama sporcularının avantaj sağlamak için amacıyla "hyaluronik asit" kullandığı iddialarının inceleneceğini açıkladı.

Konu ile ilgili soruları cevap veren Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Genel Direktörü Olivier Niggli, ortaya atılan iddiaların araştırılacağını belirterek, "Kayakla atlamanın detaylarından ve nasıl geliştirilebileceğinden haberdar değilim ama bunun gerçekten doping ile ilgili olup olmadığını inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Niggli, medyada yer alana kadar konudan haberdar olmadığını da ifade etti.

Daha önce de tulum hileleri gündeme gelmişti

Kayakla atlama branşında geçmişte de tulumlar üzerinden performans artırma girişimleri olmuştu.

Norveç'teki 2025 Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat madalyalı Marius Lindvik ve Johann Andre Forfang, ek kaldırma kuvveti yaratmak için tulumlarının kasık dikişlerini güçlendirdikleri gerekçesiyle üç ay men cezası almıştı.

Norveç Kayak Federasyonu diskalifiye sonrasında yaptığı açıklamada ise her iki sporcunun da kasıtlı olarak değiştirilmiş kayak kıyafetlerinden haberdar olmadıklarını ısrarla belirtse de baş antrenör Magnus Brevig ve ekipman yöneticisi Adrian Livelten'i görevlerinden uzaklaştırmıştı.

Marius Lindvik ve Johann Andre Forfang, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'ndaki kayakla atlama yarışları için pazartesi günü piste çıkacak.