Kayaklı Koşu Olimpik Milli Takımı Erzurum'da güç depoluyor

Erzurum'da kampa giren Türkiye Kayaklı Koşu Olimpik Milli Takımı, 7-14 Şubat'ta Finlandiya'da düzenlenecek 2021 Kayaklı Koşu Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya için güç depoluyor.

Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayak Merkezi'nde yükseklik kampı yapan milli sporcular, kayaklı koşuda madalya alarak Türk bayrağını göndere çekmek için ter döküyor.

Antrenör Fikret Ören'in gözetiminde yaptığı antrenmanlarla önce 2021 Kayaklı Koşu Dünya Gençler Şampiyonası'nda başarı kazanmayı amaçlayan milli sporcular, daha sonra da Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

"Tek hedefimiz, bayrağımızı dalgalandırmak"

Kayak Milli Takım Antrenörü Fikret Ören, AA muhabirine, 3 yıldır milli takımla çalıştığını söyledi.

Erzurum'da yoğun çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Ören, şöyle konuştu:

"Öncelikli hedefimiz, Finlandiya'daki 2021 Kayaklı Koşu Dünya Gençler Şampiyonası. Onun için sporcularımızla hazırlanıyoruz. Tek hedefimiz, ülkemizi temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmak. 7 sporcumuz var ve performansları iyi durumda. İnşallah iyi şeyler olacak. 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmayı da hedefliyoruz. Bizler şu anda tamamen olimpiyat için ekip olarak çalışıyoruz. İnşallah güzel şeyler olur. Olimpiyatlara 3-4 sporcumuzla katılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

"Hedefim bu şampiyonanın sprint yarışında derece yapmak"

Milli sporcu Yusuf Emre Fırat ise güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

Şubat ayındaki gençler şampiyonasına hazırlandıklarını aktaran Fırat, "Hedefim bu şampiyonanın sprint yarışında derece yapmak. Buna inanıyorum çünkü daha önce yaptım. Daha sonra da 2022'deki kış olimpiyatlarına katılmak için bu yıl kota almaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Ayşenur Duman da 12 yıldır spor yaptığını anlatarak, "Hedefimiz, 2022 Kış Olimpiyatları ama bunun yanında da 2021'deki Kayaklı Koşu Dünya Gençler Şampiyonasına katılmak. Onun için çalışıyoruz ama asıl hedefimiz olimpiyatlar. Sporcu olarak her sene geçen seneden daha iyi olsun istiyoruz. Bu şampiyonaya daha önce de katılmıştık şimdi daha iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.