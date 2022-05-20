Kayalık alana düşen Rus turisti JAK timi kurtardı - Son Dakika
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Kayalık alana düşen Rus turisti JAK timi kurtardı

20.05.2022 12:34

Kayalık alana düşen Rus turisti JAK timi kurtardı Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü ile atlayış yaptıktan sonra kayalık alana düşen Rus turisti JAK timi kurtardı.

Kayalık alana düşen Rus turisti JAK timi kurtardı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü ile atlayış yaptıktan sonra kayalık alana düşen Rus turisti JAK timi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Alexsander Trifonowisimli Rus vatandaşı Babadağ 1200 pistinden yamaç paraşütü ile tekli atlayış yaptı. Rus turist inişe geçtiği sırada kayalık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye Fethiye Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma timi sevk edildi. Bölgeye gelen JAK timleri kayalıklara düşen Rus turisti bulunduğu yerden alarak, sağlık ekiplerine ulaştırdı. Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Rus turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayalık alana düşen Rus turisti JAK timi kurtardı
Kayalık alana düşen Rus turisti JAK timi kurtardı
Kayalık alana düşen Rus turisti JAK timi kurtardı
Kayalık alana düşen Rus turisti JAK timi kurtardı
Kayalık alana düşen Rus turisti JAK timi kurtardı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayalık alana düşen Rus turisti JAK timi kurtardı - Son Dakika


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